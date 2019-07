Ripalimosani

Brucia un furgone, giallo nella zona industriale. Sul posto vigili del fuoco e Polizia

L'incendio ieri sera - 22 luglio - in via Perlasca a Ripalimosani. Accertamenti in corso da parte degli uomini del Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale, giunti sul posto assieme alla Polizia e ai vigili del fuoco, per stabilire le cause del rogo.