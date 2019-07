Blitz della Capitaneria sul litorale nord: sequestrati oltre 250 fra ombrelloni e lettini ‘abusivi’

Oltre 250 fra ombrelloni, lettini e sdraio lasciati incustoditi sull’arenile del lungomare nord sono stati sequestrati nella notte fra martedì 23 e mercoledì luglio a Termoli. L’operazione della Capitaneria di porto di Termoli contro abusivismo demaniale e ‘privatizzazione’ della spiaggia libera che va dal confine con Petacciato fino al Sinarca segue analoghi interventi eseguiti nello stesso periodo dell’anno nel 2018.

In sostanza sono stati rimossi e sequestrati tutti quegli oggetti che i titolari di case vacanze e residence hanno l’obbligo di rimuovere dall’arenile al tramonto.

L’operazione si è svolta sotto lo sguardo di alcuni villeggianti che non hanno potuto far altro che assistere al sequestro. Per il momento si tratta di una operazione contro ignoti, quindi non si segnalano multe.

Identici interventi della Guardia Costiera sono previsti nelle prossime settimane anche nelle altre località costiere molisane e in particolare a Campomarino lido.