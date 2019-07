Biovenerdì, secondo appuntamento alle Terre del Seminario

La locanda ‘Terre del Seminario’ di Larino è un complesso dove la cooperativa ‘Arcobaleno Sorriso di Dio’ e l’azienda agricola ‘Terre del Seminario’ svolgono quotidianamente con passione il proprio lavoro.

I ‘Biovenerdì’, promossi dalla cooperativa sociale ‘Arcobaleno Sorriso di Dio’ e patrocinati dal comune di Larino, sono organizzati in collaborazione con la rete ‘Tempi Moderni’, il ‘Circolo del Cinema Lino La Penna’, la Caritas Diocesana di Termoli-Larino e le cooperative sociali ‘DiversaMente’ e ‘Progetto Popolare’, le quali gestiscono il Centro Diurno di Salute Mentale a Termoli insieme all’associazione ‘AIAB Molise’ (Associazione Italiana Agricoltura Biologica) e all’associazione ‘Nati per leggere’.

Venerdì 26 luglio l’associazione ‘Nati per leggere’ coinvolgerà i piccoli ospiti dai 3 ai 6 anni nell’avventura della lettura. A partire dalle 19 verrà proiettato ‘Libero’, il film di Michel Toesca, che racconta la storia vera di Cedric Herrou, un agricoltore che decise di aiutare i migranti e i rifugiati che tentano di entrare in Francia. Subito dopo la visione del film ci sarà un confronto, a cura della Caritas Diocesana di Termoli-Larino.

La cooperativa ‘Arcobaleno Sorriso di Dio’ e l’azienda agricola ‘Terre del Seminario’, appartenenti alla diocesi di Termoli-Larino, riescono a coniugare il rispetto per la terra e per i suoi prodotti con quello dei diritti dei lavoratori. Promuovono azioni concrete di inclusione sociale per le persone più fragili con la diffusione di cultura e l’attenzione alla partecipazione di tutti.

Entrambe producono contemporaneamente beni materiali (alimentari e non) e immateriali (servizi per l’inclusione socio-lavorativa), cercando di rivolgere il proprio impegno allo sviluppo di una logica di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. L’attenzione però è sempre rivolta alla tutela e alla conservazione delle risorse naturali per le generazioni future in ogni singolo territorio.