Quando un prodotto è buono e sano lo senti: il colore, il profumo, il gusto sono in grado di risvegliare i sensi e stuzzicare le papille gustative. È ciò che accade quando si assapora un prodotto realizzato dal ‘Caseificio artigianale Biancolatte’ di via del Melograno, 3 a Termoli (alle spalle di Risparmio Casa).

L’attività ha spento da poco la sua prima candelina, attestandosi sul territorio per la qualità dei prodotti utilizzati e le creazioni artigianali: è proprio grazie a queste caratteristiche che le centinaia di clienti hanno scelto, e continuano a farlo, i prodotti firmati Biancolatte per le proprie tavole.

Nel giorno del primo anniversario, è a loro che va il ringraziamento del proprietario Carmine Di Santo e del suo team che vogliono mandare un messaggio speciale a chi crede in loro giorno dopo giorno: “Grazie a tutti i clienti che sono passati a trovarci. Sono loro il motore della nostra azienda, 365 volte grazie”.

I prodotti, di primissima qualità, nascono nel punto vendita di via del Melograno, 3 e si adattano alle esigenze di tutti: lasciatevi tentare dal dolce abbraccio di una treccia, dalla sofficità della mozzarella, anche di bufala, dalla freschezza di un bocconcino, da una ricotta e dalla stracciata che si sciolgono in bocca. Fatevi coinvolgere dal vortice di sapori delle scamorze, variegate al peperoncino o al tartufo o dal caciocavallo, il re delle tavole molisane.

