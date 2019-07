Il mare, il porto, il Borgo vecchio, le tradizioni marinare e una leggenda che molti non conoscono. Questo ed altro nel servizio che la trasmissione televisiva ‘La vita in diretta Estate’ ha mandato in onda su RaiUno questo pomeriggio 24 luglio da Termoli.

Il programma condotto da Beppe Convertini e Lisa Marzoli ha intervallato i servizi e gli approfondimenti sui casi di cronaca e di attualità con diversi filmati realizzati in diretta, per l’appunto, dalla città costiera molisana.

Sono state mandate in onda ripresa dal porto e in mezzo al mare Adriatico, mentre il collegamento si è poi svolto dal lido ‘Cala Sveva’ sul lungomare nord.

Sono intervenuti, tra gli altri, i membri del gruppo folklorico ‘A Shcaffètte di Termoli che si sono esibiti in danze popolari in costume sulla sabbia. Intervistato dall’inviato Giuseppe Di Tommaso per l’occasione Oscar De Lena, presidente del locale Archeoclub, che ha riferito la leggenda del Mazzemarille, storia popolare in voga negli anni passati e oggi quasi sconosciuta, specie ai giovani.

Si è trattato quindi di un modo per mettere in risalto le bellezze di Termoli, in un mix fra natura, trazioni e leggenda.