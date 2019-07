Beach Bocce Tour, sabato 27 luglio tappa molisana al lido Pirata

Quest’anno Termoli ospiterà sabato 27 luglio la tappa molisana del Beach Bocce Tour. L’iniziativa nazionale è stata organizzata dalla Federazione Italiana Bocce.

L’appuntamento molisano, organizzato dalle Bocciofile Madonna delle Grazie e l’Avis di Campobasso e patrocinato da FIB Molise, si svolgerà a partire dalle 10 al lido ‘Il Pirata’.

La gara si disputerà in coppia è sarà aperta a chiunque. Il costo di iscrizione è di 10 euro a testa e comprende, per coloro che non sono tesserati alla Federazione Italiana Bocce, la tessera agonistica per la stagione 2019/2020.

“Abbiamo aderito al ‘Beach Bocce Tour’ per trascorrere una giornata all’insegna dello sport e del divertimento – ha affermato Angelo Spina, presidente della FIB Molise – ma anche per far conoscere le nostre attività a coloro che non sono mai entrati in un bocciodromo. La Federbocce molisana lavora da due anni sia sotto il profilo agonistico sia dal punto di vista promozionale. Un lavoro che ha portato a un incremento importante del numero degli agonisti”.

Il 31 agosto i vincitori della tappa regionale saranno ospitati dalla Federazione Italiana Bocce al Beach Arena di San Benedetto del Tronto dove si svolgerà la finale nazionale.

Le coppie che saliranno sul podio si aggiudicheranno i seguenti premi: mille euro alla prima coppia classificata, 800 euro alla seconda e 400 alla terza e quarta.

Il 28 luglio al bocciodromo di via Asia ci sarà il 35° Trofeo Città di Termoli: una gara nazionale organizzata dalla Bocciofila Madonna delle Grazie.