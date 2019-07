Sul lungomare nord e sud della città arriva la musica dal vivo con diversi eventi all’interno degli stabilimenti balneari martedì 30 luglio. A partire dalle 21.30 infatti prenderà il via l’evento “Un mare di musica” organizzato dal Comune di Termoli e dai balneatori del litornare Cristoforo Colombo e Rio Vivo.

L’evento sostituisce la già annunciata “Notte delle lanterne”, organizzata dall’Amministrazione Comunale ma annullata “a causa dei tempi stretti del Comune che – si legge nella nota diffusa dal Municipio – non è stato in grado di reperire tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in merito all’accensione delle lanterne”. Per questo, proprio per non perdere un appuntamento già annunciato la serata è stata modificata con un nuovo format.