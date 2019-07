Autista di bus minacciato da giovane straniero con un coltello

Un episodio ancora tutto da chiarire quello che è accaduto intorno alle 9 questa mattina a Campomarino, e che non ha testimoni al momento se non le dichiarazioni della vittima, un autista di autobus che sarebbe stato minacciato da un ragazzo di colore con un coltello.

In base al racconto circolato, sul quale saranno i carabinieri di Campomarino a fare luce nel momento in cui prenderanno la denuncia formale che non c’è ancora stata, l’uomo che guida le navette di collegamento tra Nuova Cliternia, il paese e il lido, sarebbe stato fermato da un giovane extracomunitario che voleva essere accompagnato in una zona dove la navetta non arriva.

Al rifiuto dell’autista avrebbe estratto un coltello dalla tasca, minacciandolo di accompagnarlo dove aveva detto di dover andare. L’autista è stato rapido nel respingerlo giù, chiudendo la porta del mezzo e partendo. Avrebbe quindi poi accusato un forte stato d’ansia per il quale si è rivolto ai medici del Pronto soccorso. Intanto ha preannunciato la denuncia al comando nella caserma dell’arma di Campomarino.