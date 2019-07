Cara Nonna Anna – Arabella, tanti auguri per il tuo onomastico e grazie per essere venuta l’altro giorno a Roma alla mia seduta di Laurea che, in fondo, è un po’ anche tua per tutto l’affetto e l’impegno che mi hai dedicato quando ero un piccolo nipotino…

Un affettuosissimo augurio Matteo