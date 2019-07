Anziano scomparso a San Polo Matese, operazioni di ricerca in corso

Sono ore di grande ansia per le sorti di un anziano di 90 anni di San Polo Matese.

L’uomo che ha fatto perdere le proprie tracce nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 18 luglio.

Verso una certa ora è uscito di casa, come era suo solito fare, per una passeggiata.

Da quel momento, però, dell’uomo non si hanno più notizie. Dopo un po’ di attesa la famiglia ha dato l’allarme e ora, sulle tracce del 90enne, oltre ai familiari più stretti, ci sono anche gli uomini dell’arma dei carabinieri ed i vigili del fuoco.

Ad accrescere l’angoscia dei parenti e dei conoscenti del 90enne, c’è anche il fatto che lui è solitamente abitudinario e puntuale nelle sue faccende.

Giocoforza l’anziano non avrebbe più dato sue notizie e al momento non vi sarebbero elementi utili a capire dove possa essere finito oppure cosa possa essere accaduto. Se abbia perso il senso dell’orientamento non ritrovando quindi la strada più di casa. Le operazioni di ricerca sono in corso.