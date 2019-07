Ancora lavori per l’asfalto in tangenziale, semaforo e code fra Termoli e Petacciato

I lavori per rifare l’asfalto in tangenziale si sono spostati da qualche giorno fra Termoli e Petacciato, in un tratto della statale 709 particolarmente rovinato. Operai al lavoro per sistemare il mano che presentava sconnessioni e buche in quantità, provocando disagi agli automobilisti e rovinando pneumatici e ammortizzatori.

Il cantiere ha comportato la sistemazione di un semaforo mobile che regola il traffico in senso alternato poco dopo la prima galleria in direzione sud.

Le code si allungano a seconda degli orari e dei giorni, con il fine settimana particolarmente critico e rallentamenti di qualche minuto sulla normale tabella di marcia. Possibile che i lavori vadano avanti ancora per diversi giorni.