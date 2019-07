Un anticiclone di matrice subtropicale seguiterà ancora a mantenere un meteo decisamente estivo e caldo al Centro-Sud. Mercoledì previsto un peggioramento per l’entrata di correnti più fresche da est.

A cura di www.meteoinmolise.com.

METEO ITALIA AVVIO DI SETTIMANA – Ancora nei primi giorni della settimana l’anticiclone subtropicale africano sarà ancora protagonista al Sud della Penisola. Ma comunque in settimana è previsto il ritiro del caldo verso latitudini più basse. Specialmente le regioni del nord verranno interessate da una circolazione di aria più fresca ed instabile che rinnoverà la possibilità di temporali anche intensi. Si attiveranno correnti più fresche orientali che fanno capo ad una figura di bassa pressione prevista nei prossimi giorni stabilire il proprio perno sull’Europa orientale e sulla Penisola Scandinava. Tale figura di bassa pressione avrà una marginale influenza anche sul nostro Paese tra mercoledì e giovedì prossimo, quando le regioni orientali verranno raggiunte da una nuova perturbazione temporalesca.

ARIA PIU’ FRESCA – In definitiva attorno alla metà della settimana è previsto un ricambio d’aria in grado di toccare non soltanto le regioni del nord, ma anche quelle centrali, con una riduzione delle temperature ed un abbassamento nei valori di umidità relativa. Il flusso di correnti mediamente nordoccidentali ci interesserà per gran parte della prossima settimana.

PREVISIONI IN MOLISE

LUNEDI’: velature in cielo e passaggi nuvolosi potranno apportare qualche sporadica pioggia sui Frentani. Tempo parzialmente nuvoloso e ancora caldo in mattinata. Temperature di qualche grado sopra la media del periodo. Punte di 33-34 gradi potranno essere raggiunte in Basso Molise. Venti assenti. Mari calmi.

MARTEDI’: giornata inizia con il bel tempo e soleggiata. Nel corso della mattinata aumento delle nubi e possibile peggioramento temporalesco in particolare su provincia di Isernia. Migliora nel corso del pomeriggio su tutta la regione. Temperature stazionarie con caldo leggermente sopra la media tassi di umidità in aumento. Venti deboli. Mari calmi

MERCOLEDI’: giornata che parte con il bel tempo e cieli sereni. Dal pomeriggio un fronte perturbato giungerà da nord-ovest con il suo carico di piogge e temporali. Al suo seguito un deciso calo delle temperature per l’ingresso di correnti più fresche. Venti in intensificazione dal pomeriggio sulla costa da maestrale. Moto ondoso in aumento dal pomeriggio.