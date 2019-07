Sono contrastanti le notizie sul fronte del calcio regionale nella giornata cruciale delle iscrizioni ai campionati. La prima è una bella notizie e giunge da Agnone. Infatti per la 13esima stagione consecutiva l’Olympia Agnonese disputerà il campionato di serie D, avendo usufruito di un ripescaggio che è ufficiale.

I granata saranno quindi la terza squadra molisana in Interregionale assieme a Campobasso e Vastogirardi. Rossoblù ai nastri di partenza con una nuova società (il pacchetto azionario è stato rilevato dal fondo svizzero rappresentato da Mario Gesuè), staff tecnico e squadra rivoluzionati. Altomolisani al debutto nel torneo Interregionale.

In Eccellenza invece è regolarmente iscritto il Termoli che nelle ultime settimane è stato protagoniste di un cambio societario con Giovanni Di Girolamo succeduto a Marco Castelluccio. Quest’ultimo tuttavia si è occupato della parte burocratica relativa all’iscrizione e ci ha tenuto a precisare di non avere intenzione di lasciare i giallorossi.

“Non è vero che andrò a Guglionesi. Ho detto che se Di Girolamo non teneva fede ai patti avrei pensato a un’altra società come quella di Guglionesi, dove c’è Basler a cui mi lega un’amicizia. Ma siccome Di Girolamo ha confermato il suo impegno, io resto a Termoli come socio. Siamo iscritti e adesso costruiremo col direttore sportivo Di Pasquale e l’allenatore Rufini un’ottima squadra. Sono convinto che dopo due anni difficili questa per me sarà la stagione del riscatto”.

In Eccellenza in bilico la posizione di almeno una delle squadre di fuori regione e potrebbero esserci novità all’ufficialità delle iscrizioni regolarizzate.

Ma la notizia più clamorosa di cui giunge conferma nel tardo pomeriggio è la mancata iscrizione dell’Isernia calcio, retrocessa lo scorso anno dalla serie D. Per la società del capoluogo pentro è a rischio pure la ripartenza dall’Eccellenza e all’orizzonte potrebbe esserci una nuova compagine societaria per iscriversi a una delle categorie inferiori.

Si conferma quindi una tendenza che vede il calcio molisano attraversare una crisi irreversibile che dovrebbe far riflettere a lungo su costi, sostenibilità ed effettivo valore dei campionati.