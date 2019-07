Anche quest’anno la Torretta Belvedere torna ad essere un infopoint prezioso per la città di Termoli: la struttura all’ingresso del borgo antico, di fronte alla Scalinata del Folklore, è stata allestita e abbellita per diventare un punto di riferimento per tutti i turisti in vacanza a Termoli e anche per i cittadini. Dal 29 giugno al 30 settembre la struttura sarà aperta tutti i giorni dalle 18 alle 24.

L’Associazione CreAmar e Antonella Cremonesi, la presidente, offriranno ai turisti qualsiasi tipo di informazione: dagli orari dei traghetti per le isole Tremiti agli eventi del cartellone dell’estate termolese. Si potranno anche chiedere informazioni relative alle strutture ricettive e ai ristoranti presenti, agli orari della cattedrale, ai luoghi che vale la pena vedere e come muoversi all’interno della città.

“Siamo noi a gestire la struttura – afferma Antonella Cremonesi – e a rifornirla di tutti i depliant. A breve – aggiunge – arriveranno anche le brochure relative all’estate termolese”. C’è anche una piattaforma a disposizione del turista e cittadini con tutte le informazioni della città, eventi e miniguide dei paesi nei dintorni su www.termolituristica.com.