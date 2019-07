A Larino il ritmo britpop melodico dei Coldplay: sul palco la coverband ‘Colorplay’

La vena romantica di ‘Yellow’, l’inno alla vita con la ritmica di ‘Viva la vida’, la ballata appassionata di ‘Fix you’ risuoneranno dal palco della splendida cornice di Piazza dei Frentani. Il britpop melodico dei Coldplay, così come definito dalla rivista Rolling Stones, una delle band britanniche più amate a livello globale, salirà sul palco grazie alla coverband ‘Colorplay’.

Il sound inconfondibile, le ballate romantiche capaci di emozionare e far ripercorrere ad ognuno di noi il personale viale dei ricordi, le canzoni che hanno fatto innamorare milioni di ragazzi in tutto il mondo, rivisitate in chiave alternative rock dai ‘Colorplay’.

Cinque ragazzi, legati dalla passione della musica, offriranno un’esperienza emozionante ricreando e rivisitando le canzoni classiche e quelle più alternative della band guidata da Chris Martin. Pasquale Raia, il cantante della band, è stato descritto da molti fan come frontman eccezionale con una straordinaria voce. Pasquale salirà sul palco sabato 27 luglio assieme ai suoi amici: Giuseppe Carmelo Mirabile alla tastiera, Giuseppe Drappello alla batteria, Francesco Fagnoni alla chitarra, Luca Macina Leone al basso.

La loro musica è definita magia capace di risvegliare le emozioni, condita da uno spettacolo di colori mozzafiato in grado di coinvolgerti fino a non sentire più il tuo corpo. Immagine e resa sonora sono studiati dal gruppo nei minimi dettagli, con l’obiettivo di offrire uno spettacolo quanto più fedele possibile ai concerti della band britannica, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza emozionante che non ha nulla da invidiare ai grandi concerti nei più prestigiosi stadi mondiali.

Per i ‘Colorplay’ sarà la prima volta in Molise, in un tour ricco di emozioni, colori e divertimento che trasporteranno i residenti del comune frentano nella più uggiosa Londra, grazie al sound della cover band. Larino sarà la loro undicesima tappa in un tour che toccherà 15 città del ‘Live Summer 2019’ partito il 14 giugno da Monte di Procida in Campania che si concluderà ad agosto a Rodi Garganico.

Immagine di copertina dalla pagina facebook del gruppo ‘Colorplay – Tribute Band Coldplay’