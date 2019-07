Scatta il divieto di parcheggio nel porto di Termoli, e nel frattempo si “impennano” le multe. Numerosi gli automobilisti colpiti nelle ultime ore dalle contravvenzioni degli addetti alla verifica dei parcheggi nell’area portuale, che si sono trovati il famigerato foglietto sotto il tergicristallo.

La Capitaneria di Porto ha montato il segnale di divieto con tanto di informazione che a partire dal 29 luglio e fino al 6 agosto non si potrà utilizzare la banchina di riva del piazzale per parcheggiare le autovetture né qualsiasi altro mezzo. Sarà una settimana di fuoco sul fronte del traffico, che già in questo periodo registra fortissimi disagi per l’aumento delle presenze.

Le multe delle ultime ore sono un avvertimento senza equivoci: chi sgarra paga e niente sconti. Ma attenzione, perché da lunedì parcheggiare in area vietata significherà vedersi portare via la vettura dal carroattrezzi. Zona rimozione.

Un problema inevitabile che si ripete ogni anno. La settimana di San Basso con l’allestimento del palcoscenico per il concerto di Irene Grandi del 5, è come sempre un momento di festa e vivacità per i termolesi ma come effetto collaterale vede la estrema difficoltà a trovare un parcheggio, perché viene depennata dalla mappa delle aree di sosta una delle zone più gettonate sia dai residenti che dai turisti.