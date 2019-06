Violento impatto tra due auto sulla statale 87, quattro feriti trasportati in ospedale

Un frontale tremendo tra una Fiat Marengo e una Ford Fiesta. E’ di quattro feriti il bilancio dell’incidente avvenuto ieri sera – 20 giugno – intorno alle 22 e 45 sulla statale 87 (al Km. 116+300), in direzione Sepino, nella zona di Guardiaregia.

Per fortuna non ci sono state tragiche conseguenze, anche se si è temuto per le sorti di una delle persone coinvolte nello scontro e rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto. E’ stata estratta dalla macchina ‘accartocciata’ dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Campobasso intervenuti sul posto e poi è stata affidata alle cure del personale medico del 118.

I feriti sono stati successivamente trasportati con l’ambulanza all’ospedale Cardarelli di Campobasso per essere sottoposti agli accertamenti del caso. Le loro condizioni non sembrano gravi: in pronto soccorso sono arrivati in codice giallo, quello di media gravità.

Sul posto anche i Carabinieri di Bojano per i rilievi incidentali di prassi e per ricostruire la dinamica dell’incidente che consentirà di accertare le responsabilità del frontale.