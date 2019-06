Via Garibaldi, le erbacce “sfrattano” i pedoni dal marciapiede

Armarsi di pazienza e attenzione potrebbe non bastare. Dovesse continuare di questo passo, agli sventurati cittadini costretti a passare in via Garibaldi converrà munirsi di un machete.

Perché gli utenti del marciapiede che da lì conduce su via Tiberio, nonché su viale del Castello, si trovano purtroppo a dover fare quotidianamente i conti, ormai da un pezzo, con la “problematica” (per usare un eufemismo) proliferazione di erbacce, giunta ormai a livelli d’allerta.

Intere zone del passaggio pedonale risultano infatti praticamente invase dalla vegetazione spontanea e in molti decidono addirittura di camminare direttamente sull’asfalto pur di evitare il tratto in questione. In alcuni punti, poi, sono visibili i segni di un notevole deterioramento della pavimentazione, con diverse mattonelle sconnesse.

Evidentemente, l’incuria e il degrado hanno colpito ancora in città. E se a ciò si aggiunge la non esaltante (altro eufemismo) condizione del manto stradale nella zona, il disastro è servito.

Urge dunque un’opera di restyling efficiente, capace di restituire non solo il giusto decoro all’area, ma soprattutto di garantire l’incolumità dei pedoni e offrire a quanti ogni giorno passano da quelle parti la piena funzionalità del marciapiede.

