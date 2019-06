Il nuovo sindaco di Termoli è Francesco Roberti: i commenti e la festa in piazza. DIRETTA e VIDEO

Francesco Roberti si avvia a diventare il nuovo sindaco di Termoli. Quando lo scrutinio, nella città adriatica, ha raggiunto il 50% del totale, il dato appare molto chiaramente. La percentuale che ha incassato l’esponente del centrodestra, in quota Forza Italia, supera il 58% rispetto ai numeri dell’avversario, l’uscente Angelo Sbrocca in quota Partito Democratico. In piazza Monumento, che ospita la sede elettorale di Roberti, è tutto pronto per la festa che dovrebbe concludere la notte dello spoglio. Già decine i sostenitori e i candidati che si sono radunati per ascoltare le prime parole del nuovo primo cittadino.

Scatta lo scrutinio che darà il responso sul nome del nuovo sindaco di Termoli. Alle 23 hanno chiuso le 28 sezioni (più quella dell’ospedale San Timoteo) e si parte con lo spoglio.

L’affluenza definitiva è stata, alle ore 23 della sera, del 45,13%. Hanno votato 13064 elettori. La sezione che ha registrato la maggiore partecipazione è la n. 24, a Difesa Grande, con il 52,47%. Al primo turno delle comunali di quest’anno invece aveva votato il 67,58 per cento degli elettori.

La sfida per la carica di sindaco è fra Angelo Sbrocca, a capo della coalizione di centrosinistra e il candidato del centrodestra Francesco Roberti. Qui la diretta con aggiornamenti testuali, foto e video della notte elettorale del ballottaggio per le comunali 2019.

DIRETTA

Inizia lo scrutinio in molte delle sezioni termolesi dove le operazioni di voto si sono concluse alle ore 23 in punto.

Nel seggio speciale n. 29, quello dell’ospedale San Timoteo, sono stati 17 gli elettori totali (10 uomini e 7 donne). A Roberti sono andate 12 preferenze, a Sbrocca 5.

Nella scuola elementare di via Volturno alle 23 in punto sono state chiuse idealmente le porte, impossibile quindi per chi è arrivato all’ultimissimo istante esprimere la propria preferenza. Idealmente perché, visto il caldo e le temperature estive, le porte sono aperte e controllate dalle forze dell’ordine. Intanto dai seggi sono in partenza alcuni scrutatori dalle 8 sezioni della scuola del quartiere San Petro – dalla 14 alla 21 – pronti per raggiungere il Comune e consegnare schede non usate e liste.

C’è chi vota “Nick”

Nella sezione 17 le operazioni di voto sono cominciate immediatamente e senza intoppi al momento visto che bisogna leggere solo le croci sulle schede elettorali. Il presidente e gli scrutatori procedono a pieno ritmo alla lettura: al momento Roberti è a 108, mentre Sbrocca a 70 . Su una scheda ha scritto “Nick”, riferendosi all’ormai ex candidato sindaco del MoVimento 5 stelle.

La sezione n. 6 chiude dopo solo mezz’ora

E’ la prima a chiudere le operazioni di spoglio. La sezione n. 6, alla scuola Schweitzer, conclude lo spoglio a tempo di record. 198 le preferenze per Roberti, 141 per Sbrocca.

Per segnare i voti funzionano anche le App

Nella sezione 21 sono cominciate ora le operazioni di scrutinio, dopo la consegna dei materiali in Comune. La presidente della sezione in via Volturno ha iniziato a leggere le intenzioni espresse dai cittadini davanti ai rappresentanti di lista, alcuni dei quali hanno anche delle applicazioni per segnare i voti e portare il conto. Al momento, dopo i primi minuti, il candidato sindaco del centrodestra Roberti è avanti con 13 mentre Sbrocca è a 9.

Via Gioberti, Roberti in vantaggio

Alla sezione numero 3 della scuola Oddo Bernacchia di via Gioberti dopo un centinaio di schede scrutinate c’è un leggero vantaggio a favore del candidato sindaco di centro-destra Francesco Roberti. Un vantaggio che è di circa 10 schede rispetto all’avversario, il sindaco uscente Angelo sbrocca. Si contano anche alcune schede nulle e bianche con riferimenti al Movimento 5 Stelle in quelle da annullare.

Alla sezione 15, su una scheda, qualcuno ha scritto “No, grazie”.

Alla sezione 14 una persona ha scelto di non votare, ha ricevuto il timbro sulla tessera e ha firmato il verbale in cui ha preferito dichiarare di non voler firmare.