Vespa World Day, ci sarà anche il club di Campobasso in Ungheria

Il Vespa Club Campobasso sarà presente al Vespa World Day, evento annuale che celebra il mito intramontabile della motoretta di casa Piaggio con un raduno di portata mondiale al quale si stima mediamente la presenza di tremila veicoli di ogni età, modello e customizzazione.

Tra i numerosi presenti in una trasferta lunga circa 3000 chilometri per raggiungere Zanka, in Ungheria (location 2019 del meeting vespistico dal 6 al 9 giugno), ci sarà anche una delegazione del Vespa Club Campobasso, come riferisce lo storico presidente Giovanni Pacifico.

Una presenza che va ad aumentare ulteriormente il prestigio del club del capoluogo molisano che, già in passato, ha potuto vantare la partecipazione a tanti altri eventi di portata non solo nazionale ma anche internazionale, tra cui appunto i vari Vespa World Day, come lo scorso anno a Belfast (in Irlanda del Nord).

Ma il calendario degli appuntamenti del Vespa Club Campobasso appare assai più ricco: oltre a partecipare attivamente ai raduni nazionali di Termoli, Alvignano, Larino, Pescara ed altri, sono in programma uscite libere nel più complesso progetto “Vespa Tour Molise” con tappe a Riccia, Ripabottoni, Macchia Val Fortore, Baranello, senza tralasciare l’importante appuntamento del 14 luglio con la visita al Museo della Vespa di San Bartolomeo in Galdo.