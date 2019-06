Nella giornata di ieri, domenica 2 giugno, la società Runners Petacciato si è dedicata a una camminata sportiva sulla spiaggia con raccolta dei rifiuti, iniziativa pensata dai ragazzi dell’associazione Cristina, Erica e Camillo, membri e soci della Runners Petacciato e subito accolta da tutti i componenti della società.

L’iniziativa Petacciato Mare Green Week è riuscita nonostante le pessime condizioni meteo riscontrate poche ore prima della manifestazione.

Quasi 40 soci presenti per dedicare un paio d’ore al bene del pianeta, raccogliendo rifiuti che spesso vengono abbandonati sulla spiaggia per poi finire in mare causando la morte di molte specie marine, come pesci e tartarughe marine.

Molto soddisfatto il presidente della Runners Petacciato Gabriele Berchicci: “Evento riuscito con molte presenze nonostante il meteo che non accompagna ultimamente queste prime giornate estive. Vedere poi la presenza di molti bambini fa ancora più piacere. Occorre far capire e dare il buon esempio proprio ai più piccoli che bisogna rispettare l’ambiente dove viviamo. Questa iniziativa – ha aggiunto – serve appunto per sensibilizzare la popolazione sulla presenza della plastica in mare, in più praticare attività fisica e allo stesso tempo prendersi cura concretamente del nostro mare con lo scopo di migliorare i luoghi in cui viviamo”.

Da parte di Berchicci un grazie a tutti i partecipanti e in particolare a “tutti i ragazzi della Runners Petacciato, al mio collaboratore e vice presidente Said Boukari e Paolo di Silvio, oltre al lido Calypso per l’ospitalità, l’associazione Ambiente basso Molise, all’Arsarp struttura vivaistica della regione Molise per il ritiro dei rifiuti. Un grazie al comune di Petacciato per l’aiuto e il sostegno e al Sindaco Roberto Di Pardo. Premetto che ci saranno altre simili iniziative a favore dell’ambiente perché la Runners Petacciato non è solo corsa ma anche sostenere iniziative che fanno bene e aiutano il territorio”.