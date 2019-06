Un tecnico al Bilancio e due donne: tra attesa e indiscrezioni sulla nuova giunta a 5 targata Gravina

Intorno alle 11 la nota stampa con cui il primo cittadino di Campobasso rompe il silenzio e annuncia la conferenza stampa in cui svelerà i suoi assessori. Poche righe per dire che “mercoledì 19 giugno 2019, alle ore 11.30, presso la sala della giunta a Palazzo San Giorgio, il sindaco Roberto Gravina presenterà la nuova giunta e i suoi componenti”.

Un atto che in pratica sarà ufficializzato otto giorni dopo la proclamazione del primo inquilino del Municipio del capoluogo molisano e qualche giorno prima del Corpus Domini, la festa più importante della città.

Mentre nell’entourage a 5 Stelle le bocche sono cucite (“Il sindaco ci ha vietato di parlare con la stampa, i nomi li farà lui domani com’è giusto che sia”, dice al telefono qualcuno che risponde ai giornalisti) e pare che solo pochi ‘intimi’ conoscano gli assessori designati, per ingannare l’attesa di queste ore che separano dalla conferenza stampa, dalla ‘radio politica’ campobassana qualche indiscrezione è iniziata comunque a circolare.

Iniziamo dalle conferme: sarà una giunta a cinque, come aveva dichiarato Gravina nel salotto televisivo di Teleregione. Un solo assessore esterno: si occuperà di Bilancio, Patrimonio e Finanze. E sarà una donna.

Non sarà l’unica presenza femminile: due sui cinque componenti dell’esecutivo di palazzo San Giorgio saranno donne. Questo sommariamente è l’identikit della squadra di governo targata Movimento 5 Stelle che, dopo Roma e Torino, ora governa Campobasso.

I volti della squadra? E’ possibile solo azzardare qualche ipotesi. Circola la voce che una delle assessore sarà Paola Felice, che dovrebbe occuparsi di sociale, una delle macro aree già individuate da Gravina assieme a Lavori pubblici, Urbanistica, Bilancio e Ambiente. In queste ore ci sarà ancora qualcosa da limare: il primo cittadino è tentato di accorpare due settori corposi come Lavori pubblici e Urbanistica affidandoli ad una sola persona.

A meno che nello scacchiere non ci sia Giovanna Falasca. In quel caso Paola Felice potrebbe essere eletta alla presidente dell’assise civica.

Secondo indiscrezioni, sono in rampa di lancio per un posto in giunta pure Simone Cretella, Luca Praitano e Lorenzo Sallustio. Gli indizi ci sono: il primo, il più votato della lista del Movimento 5 Stelle alle ultime elezioni Amministrative, è stato uno dei protagonisti dell’opposizione in Consiglio comunale. Scuole e ambiente i cavalli di battaglia di Cretella.

Anche Praitano, ferrato in materia Urbanistica (ha seguito in prima linea la vicenda sull’ex Ariston, ndr), ha conquistato un bel bottino di voti. Infine Sallustio ha accompagnato Gravina nell’incontro con il premier Giuseppe Conte sul Contratto di sviluppo istituzionale. Sarà assessore e vice sindaco?

Insomma Gravina potrebbe ‘traghettare’ all’interno dell’esecutivo di palazzo San Giorgio proprio i fedeli compagni di opposizione confermando (più o meno) il motto ‘squadra che vince non si cambia’.

All’appuntamento con la stampa ci saranno pure gli eletti della lista del Movimento 5 Stelle, in queste ore tempestati dalle telefonate dei giornalisti. “Non so nulla, forse Gravina ha comunicato i nomi solo ai consiglieri uscenti”, confessa qualcuno non si sa se per ‘sviare’ le domande dei giornalisti inopportuni. L’attesa ad ogni modo finirà domani alle 11.30.