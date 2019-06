L’ultima volta è stato a Campobasso l’8 maggio, una ventina di giorni prima le Amministrative. Per tirare la volata a Roberto Gravina e convincere gli indecisi il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio torna nel capoluogo molisano.

Secondo le informazioni comunicate dallo staff pentastellato, questo il programma della visita: dalle ore 17 il vice premier farà visita al Museo dei Misteri di via Trento, poi alle 18.30 incontrerà i cittadini in piazzetta Palombo.

Dunque questa volta non ci sarà il comizio in piazza Prefettura, dove sabato scorso (1 giugno) ha richiamato non più di 400 persone il leader della Lega, nonchè alleato di governo, Matteo Salvini, in città per sostenere invece Maria Domenica D’Alessandro, avversaria di Roberto Gravina nella sfida decisiva di domenica 9 giugno, quando si voterà per il ballottaggio.

Il capo politico del Movimento 5 Stelle sarà in Molise dopo settimane ad alta tensione con lo stesso Salvini e con una parte dei parlamentari pentastellati che gli avevano chiesto di lasciare alcuni degli incarichi ricoperti. Una ‘burrasca’ che Di Maio ha superato grazie ai voti espressi dall’80% degli iscritti sul Rousseau.