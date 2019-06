L’evolversi di internet non ha solo consentito di sentirci più vicini, anche se solo virtualmente, ad amici e parenti lontani, ma ha aiutato il diffondersi di siti per la vendita e l’acquisto di merce. Chi mette in vendita qualcosa, tuttavia, non sempre è onesto: è il caso di S.E., pluripregiudicato 48enne e residente nel nord Italia che è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Campobasso dalla Polizia di Stato, con l’accusa di truffa a mezzo internet.

L’uomo aveva messo in vendita, tramite annuncio su un sito dedicato, una pedana di pellet al costo di 260 euro da pagare tramite accredito su una carta Postepay. Un’offerta ghiotta che un residente di Campobasso non ha potuto rifiutare: una volta visionata la straordinaria offerta, ha contattato il venditore sul cellulare fornito per concordare l’acquisto e la relativa spedizione. Il venditore ha quindi fornito il numero della carta su cui l’acquirente avrebbe dovuto versare quanto dovuto. Ad accredito avvenuto, però, non è corrisposta la spedizione che, di fatto, non è partita. Nel frattempo il venditore ha fatto perdere le sue tracce.

Accortosi della truffa, il residente del capoluogo ha immediatamente denunciato il tutto alla Questura: il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, attraverso un’articolata attività investigativa posta in essere sia sul numero di cellulare utilizzato dal venditore, sia sul codice della carta Postepay sulla quale era stato versato il denaro per l’acquisto, è riuscito a risalire al colpevole e ad identificandolo.

Il 48enne reo di aver inscenato la vendita fasulla era già noto alle forze dell’ordine per aver commesso altre numerose truffe, messe a segno attraverso l’utilizzo dello stesso sistema d’acquisto di merce via internet, con conseguente versamento di denaro, da parte degli ignari acquirenti, su carte Postepay.

Per evitare di cadere nella trappola di finti venditori e truffatori, la Polizia di Stato invita tutte le persone che effettuano operazioni commerciali via internet a prestare la massima attenzione nel momento in cui formalizzano gli acquisti, pertanto si riportano alcuni consigli.