Nuovo capitolo per Tremiti InVita che ha esordito l’edizione 2019 con uno dei suoi ospiti d’eccezione. È iniziata infatti sabato 8 giugno la kermesse e per il primo dei quattro appuntamenti l’ospite è stato lo scrittore che ha dato i natali a Tremiti InVita, Erri De Luca.

E con un nome così l’edizione 2019 della rassegna culturale non poteva che essere un grandissimo successo con più di 300 ospiti accorsi ad ascoltarlo. Si è parlato di migrazione e di politica e lo scrittore campono non si è per nulla sottratto alle domande delle moderatrici Emma Sarcinelli e Donatella Langiano (in foto) che organizzano – con la loro associazione ‘Sopralerighe’ – da ben sette anni questa rassegna alle Isole Tremiti.

Nata per gioco con l’intento di far conoscere le meravigliose isole un po’ fuori dalle rotte turistiche a scrittori e artisti di fama internazionale, sin dal primo anno ha ospitato nomi eccellenti come lo stesso De Luca, Giordano, De Giovanni, De Silva, Mari, Corona, Lucarelli e tanti altri ancora. Alcuni di essi si sono legati alle Isole Tremiti tanto da ritornarci ogni anno come Carlo Lucarelli che sarà di nuovo ospite della rassegna il 22 giugno.

Per concludere la serata dell’8 giugno anche il Triovivo che ha cantato magicamente “Lucio alle Tremiti”.

Il prossimo appuntamento sarà per sabato 15 giugno alle ore 19 nella Piazza Sandro Pertini dell’Isola di San Domino con lo scrittore molisano Pier Paolo Giannubilo e il suo “Il Risolutore”, libro rivelazione che gli è valso la candidatura al Premio Strega 2019.