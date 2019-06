Nuova tappa molisana per il cantante neomelodico napoletano Angelo Famao, noto soprattutto al pubblico giovanile per il tormentone ‘Tu si a fine do munno’ che in questi mesi sta spopolando, tanto che il video ufficiale della canzone pubblicata nel 2018 è arrivato a 36 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Dopo il concerto di pochi giorni fa a Gildone, il cantante si esibirà nuovamente nella nostra regione e in particolare a San Giacomo degli Schiavoni in prossimo 9 agosto con uno spettacolo gratuito nella piazza principale del centro bassomolisano.

Occasione imperdibile quindi per i tanti fan della musica neomelodica e del giovane emergente Famao, di recente entrato a far parte della scuderia di artisti del noto personaggio del mondo dello spettacolo Fabrizio Corona.