Terremoto 3,2 a Rotello. Avvertito da popolazione, niente danni

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata avvertita alle 17 e 24 di oggi, 6 giugno, a Rotello. Ma non solo. la terra ha tremato a una profondità di 15 chilometri e il movimento tellurico è stato distintamente avvertito dalla popolazione e in tutta la zona del Fortore. Molti hanno lasciato le rispettive abitazioni, uscendo in strada. Non si segnalano danni e nemmeno richieste di soccorso, al momento, ai Vigili del Fuoco e alle altre autorità. La situazione è monitorata dall’Istituto Nazionale di geofisica e Vulcanologia, che ha registrato il sisma odierno.

“In pochi si sono spaventati” racconta a Primonumero.it il sindaco di Rotello Michelino Miniello, mentre sta effettuando un sopralluogo con il comandante della stazione locale dei carabinieri. “Non risultano danni, e fortunatamente la scossa non è stata avvertita in maniera forte”. Epicentro del sisma è proprio Rotello, mentre tra i centri dove la scossa è stata avvertita, più o meno distintamente, ci sono santa Croce di Magliano, Colletorto, Ururi, San Giuliano di Puglia.