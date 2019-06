Ner passato se usava la belezza,

però nù ce tornamo più indietro.

De sti tempi, stravince la monnezza

differenziata, se oggi ce sta er vetro

butteno l’umido, che schifezza!

De merda in strada, ce ne sta ortre un metro.

E Dante, in esilio ne la viuzza,

scrive che a Termoli troppo ce puzza!

Andri040619 Parafrasi = qualcuno mi ha rimproverato di usare uno pseudo romanesco, alla maniera de Trilussa, ma a questi je dico che per dileggià er potere la cosa viene un tantino mejo. Lo strambotto, otto versi endecasillabi con il seguente schema metrico: ABABABCC, cor tempo diverrà un oggetto per ricordare questo inizio di giugno del 2019, e domenica so cazzi de li nostri, cor ballottaggio che ce sta! Vengo alla spiegazione der titolo, il gioco di parole, la licenza poetica è leggibilissima anche da parte di chi non dovesse sapere che i termovalorizzatori siano un ottimo strumento ne le mani dei politiki che lo volessero, e non di altri poteri di cui non faccio nomi, e che non esistono. A Bolzano, per restare in Italia, ed a Zurigo, per andare oltre le Alpi, i termovalorizzatori sono stati costruiti nel centro delle città e nel capoluogo altoatesino l’impianto è nella forma e nei colori riconducibile alla morfologia delle vicine montagne, che gli fanno da sfondo. Non è compito mio, ma se non fossi poeta non potrei concedermi questo lusso, e dunque me lo prendo: ma ar posto di quer monnezzaro de depuratore, a un tiro de schippo dar mare, nù ce potreste fa un Termolivalorizzatore che riprenda l’eco de l’Adriatico e pure li colori suoi!

Mi scuso per la lunghezza della parafrasi, ma quanno ce vo, ce vo! Dante vive a Termoli, al centro della città, nella via che è diventata er suo ombelico, quella che sta de fianco a la stazione, dove tutti, anco se è vietato, fanno sempre l’inversione; ma attenti che ce stanno le telecamere, e poi me viè da ridere quanno v’arriva la murta a casa! Dante se na sta carmo carmo, in compagnia dell’illustre guirista e filosofo, politico e drammaturgo lucano, Mario Pagano che je sta de traverso, nel senso che so due stradine che stanno spalla a spalla. In questi giorni nu ve dico la monnezza, nù se sa de chi, certo non la mia. C’hanno torto li bidoni in Piazza Bega, pecché noi pezzenti mica la pagamo la monnezza, de più, come tutti l’artri. Minacce de murte e de querele, ma questi so matti. Poi, pare, che ner pomeriggio se siano ‘ncontrati nella suddetta nobile piazza, un tempo rigoglioso giardino dei Finzi Contini, un pajo de amministratori de condominio co Dante Alighieri e pure cor dottor Mario Pagano. C’hanno cavato un ragno dar buco, almeno per il momento! Ve dico solo l’urtima, a sta massa de politiki, che se poco poco se studiassero la biografia de Pagano e de Dante, armeno saprebbero a chi copià pe amministrà mejo sto paese!