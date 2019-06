Iniziate alle 7 le operazioni di voto nelle 29 sezioni del Comune di Termoli per il ballottaggio delle comunali 2019 che mette di fronte il sindaco uscente, Angelo Sbrocca, a capo di una coalizione di centrosinistra, e lo sfidante di centrodestra, Francesco Roberti.

Si può votare fino alle 23, semplicemente segnando una croce sopra il nome di uno dei due candidati alla fascia tricolore termolese. Gli aventi diritto al voto sono 28946.

SBROCCA VOTA E SCHERZA SU INFORTUNIO DELLA MOGLIE: “LEI E’ ZOPPA, NON L’ANATRA”

Alle 12.37 il sindaco uscente e ricandidato del centrosinistra Angelo Sbrocca si è recato nella sezione numero 1 per votare. È arrivato in scooter, accompagnato da sua moglie, provata da una caduta: “Ho la moglie zoppa, non l’anatra” ha scherzato con i giornalisti. Pantaloni e camicia chiara, giacca scura, ha mostrato sicurezza e tranquillità.

AFFLUENZA IN NETTO CALO RISPETTO A DUE SETTIMANE FA, MA MOLTO SIMILE AL 2014

Il primo dato ufficiale dell’affluenza alle urne per il turno di ballottaggio mostra un netto calo di presenze alle urne rispetto al primo turno del 26 maggio, com’era facile prevedere. Alle 12 infatti ha votato il 13,74% degli aventi diritto, pari a 3980 persone. Con il 17,14% al momento è la sezione numero 9 quella dove si è votati di più, mentre il fanalino di coda è la sezione 22 col 10,56. Nel complesso, quello di oggi è un dato molto simile a quello di cinque anni fa, quando allo stesso orario aveva votato poco più del 12% degli elettori.

IN CENTRO L’AFFLUENZA COMINCIA A CRESCERE: AL SEGGIO ANCHE IN ABITI DA MARE

Inizia ad animarsi l’affluenza nelle sezioni più numerose del centro. La numero 1 di via XX Settembre, nello specifico, sta richiamando diversi elettori che, con abiti eleganti o da mare, si stanno recando alle urne per esprimere la propria preferenza. A breve è attesa la prima rilevazione ufficiale dell’affluenza.

SEGGIO DI VIA PERROTTA SENZA INTOPPI: FLUSSO DI VOTANTI REGOLARE MA RIDOTTO

Alle 11.30 circa nel seggio allestito nella scuola media di via Perrotta (sezioni 4, 5 e 6) il ‘copione’ pare essere lo stesso. C’è un clima di generale rilassatezza. All’interno delle varie sezioni presidenti e scrutatori si concedono il tempo per ironizzare sulla ‘calma piatta’ di questo inizio di mattinata. Il via vai è, sebbene costante, estremamente ridotto.

VIA STATI UNITI, CALMA PIATTA: CIRCA 100 VOTANTI PER SEZIONE

Alle 11 circa la situazione al seggio allestito nella scuola in via Stati Uniti, dove ci sono le sezioni 11 12 e 13, è regolare. L’affluenza, come prevedibile, è ancora molto bassa. Mediamente in ognuna delle tre sezioni interessate si sono recati alle urne poco più di 100 votanti. Le operazioni di voto finora si sono svolte in totale tranquillità.

ROBERTI AL VOTO: “SONO SERENO, SEGUIRO’ LO SPOGLIO IN SEDE CON GLI AMICI”

l candidato sindaco del centrodestra Francesco Roberti è arrivato da solo al seggio di via Gioberti alle 11.10. Ha votato nella sezione numero 3 della Bernacchia. Vestito elegante, completo blu scuro e camicia blu chiaro, ha nascosto la tensione sotto un sorriso che lo ha accompagnato in campagna elettorale. All’uscita del seggio, dopo il voto, si è intrattenuto con alcune persone che lo hanno salutato e augurato in bocca al lupo. “Sono sereno e ho dormito – ha detto ai giornalisti -. Stanotte sarò qui in sede a seguire lo spoglio”.

‘VIP’ AL SEGGIO, PRIMIANO BAVOTA SI FA FOTOGRAFARE MENTRE IMBUCA LA SCHEDA

L’affluenza delle prime ore di voto sarà anche bassa come sembra, ma c’è anche chi ci tiene a mostrare di essere già andato alle urne. Ad esempio Primiano Bavota, noto imprenditore e personaggio conosciuto della città, che si è recato di buon mattino alla sezione numero 7 della scuola media Brigida di via Luigi Sturzo per esprimere il proprio voto e si è fatto anche immortalare dai presenti.

GIORNATA DI SOLE E CALDO, PER ORA MOLTI SCELGONO IL MARE

La giornata di oggi 9 giugno è la prima vera domenica da mare del 2019. C’è un bel sole, fa caldo con temperature attorno ai 27 gradi e le spiagge si stanno pian piano affollando. Tutto questo non giova certo all’affluenza elettorale, che come prevedibile nelle prime ore è molto bassa. Probabilmente tanti cittadini trascorreranno qualche ora in riva al mare prima di recarsi alle urne.