Tartaruga d’acqua dolce ritrovata sulla spiaggia di RioVivo: arrivava dal ruscello

Un bellissimo esemplare di tartaruga è stato ritrovato questa mattina in riva al mare, presso lo stabilimento balneare Cala dei Longobardi. Ma, a differenza di quanto accaduto molte altre volte, la tartaruga al momento del suo ritrovamento era fortunatamente viva e vegeta. E soprattutto non si trattava di una tartaruga marina. Sono stati gli stessi utenti di facebook, dove le immagini della testuggine hanno fatto l’abituale giro grazie al tam-tam delle pagine, a smentire che possa trattarsi di una tartaruga marina e a individuarne anche la specie esatta.

È una tartaruga di acqua dolce, che probabilmente arriva dal fiume Rio vivo, il torrente che sfocia a appunto sul litorale sud di Termoli. L’animale è stato però portato al largo, in perfetta buona fede, prima che venisse chiarito che potesse trattarsi di una tartaruga di acqua dolce. L’esperienza del nuoto in mare per una tartaruga di acqua dolce si potrebbe rivelare fatale nel giro di poche ore. Qualcuno ha anche avvertito la Guardia Costiera, sperando che non sia troppo tardi per salvare l’animale.