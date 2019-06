Ieri sera (2 giugno) finalmente si è potuto tenere il concerto di Eugenio Bennato a Larino, inizialmente in programma domenica scorsa ma rinviato per via delle condizioni meteo avverse.

Quest’anno sembra proprio che il più grande pericolo per gli eventi dal vivo sia il meteo: sabato scorso Giusy Ferreri a Guglionesi si è esibita sotto la pioggia. Ieri fortunatamente le condizioni atmosferiche hanno permesso il regolare svolgimento dello spettacolo: il clima non è stato decisamente estivo ma ci ha pensato Eugenio Bennato a riscaldare la serata con la sua musica intima e coinvolgente.

Il cantautore napoletano – fratello di Edoardo – ha suonato per quasi due ore tenendo incollate sotto al palco diverse centinaia di persone di tutte le età. La sua musica piace, affascina, suggestiona. Seduto sulla sedia con le sue fedeli chitarre, Bennato tira fuori una dopo l’altra tutte le canzoni che lo hanno reso celebre nella sua lunga carriera: tanti pezzi recenti come “Alla festa della taranta”, “Sponda sud”, “No logic song” e “Questione meridionale” ma non solo. Nelle due ore di esibizione trovano spazio canzoni più datate e impegnate. “Ninco nanco” , dedicata al famoso brigante vissuto nel diciannovesimo secolo e “Mille”, incentrata sulla figura di Giuseppe Garibaldi, definito dal cantautore una persona positiva per l’Italia.

Dopo una breve pausa in cui Bennato lascia il palco alle sue coriste si riprende con altri classici: “Lucia e la luna”, “Mon père et ma mère”, “Si va!” per concludere con “Ninna nanna” con la quale Bennato saluta il pubblico.

In realtà non è così: al termine del pezzo intimo e delicato parte “Che il Mediterraneo sia”, il brano più celebre della sua produzione. Il pubblico si scalda e riprende a ballare nonostante l’ora tarda.

Al termine della canzone Eugenio Bennato si lascia andare ad un ringraziamento verso tutti i presenti dedicando loro un paio di brani della tradizione napoletana in una sorta di omaggio alla sua terra, ricca di problematiche ma da sempre terra di grandissimi artisti. “Napule è” di Pino Daniele e “Tamurriata nera” incantano il pubblico. Il concerto termina con “L’anima persa” e una seconda interpretazione di “Mon père et ma mère” maggiormente ritmata con la quale Eugenio Bennato saluta definitivamente gli spettatori accorsi.

Esibizione splendida di un cantautore che nonostante i suoi 70 anni riesce ancora ad ipnotizzare un pubblico di ogni età. Ha ragione Eugenio Bennato, Napoli è una terra ricca di artisti: ieri Larino ha avuto l’onore di ospitarne uno dei più importanti .