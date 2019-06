‘Sport è salute’, incontro in Comune: “Ecco perché fare attività fisica previene le malattie”

Lo sport come medicina, come rimedio essenziale per prevenire le malattie. Questo il tema dell’incontro dal titolo ‘Sport è salute’ che si è svolto stamattina 22 giugno nella sala consiliare del comune di Termoli con l’organizzazione della Fondazione di ricerca e cura Giovanni Paolo II di Campobasso che di recente aperto anche una filiale a Termoli.

Sono intervenuti fra gli altri il dottor Mario Zappia, direttore generale della Fondazione, il dottor Vincenzo Santoriello, responsabile del centro di medicina dello sport della Fondazione, il professor Roberto Bernabei, professore ordinario di Geriatria e il professor Paolo Zeppilli, professore all’Università Cattolica del Sacro cuore.

Quest’ultimo ha parlato davanti ai microfoni e alle telecamere dei giornalisti di quanto sia importante la visita medico sportiva che ogni atleta, anche amatoriale, deve svolgere per poter praticare una disciplina sportiva sotto sforzo in Italia.

Invece il professor Bernabei ha illustrato con estrema chiarezza perché lo sport è utile alla nostra salute e come riesce a prevenire molte malattie, da quelle cardiovascolari a quelle oncologiche. L’incontro è stato molto partecipato sia da addetti ai lavori che da comuni cittadini. È intervenuto per un breve saluto anche il neo sindaco di Termoli Francesco Roberti. Non c’era invece, nonostante fosse annunciato, l’ex presidente della Federcalcio Antonio Matarrese.