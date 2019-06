Sottopasso senza pace: nuovo abbandono di rifiuti 24 ore dopo la pulizia

Ancora inciviltà nel sottopasso della stazione ferroviaria di Petacciato marina dove qualcuno nelle scorse ore ha lasciato buste di indumenti ai piedi della scalinata che dal semaforo conduce verso il centro abitato.

Purtroppo non è una novità, dato che i ritrovamenti di sacchi neri di immondizia, sporcizia e persino escrementi è all’ordine del giorno.

Per altro proprio ieri 13 giugno alcuni operai incaricati dal Comune hanno ripulito l’area che era in condizioni igieniche precarie, fatto già segnalato da residenti e turisti in più di una occasione.

Ma dopo nemmeno 24 ore ecco un altro atto di inciviltà con l’abbandono di vestiti apparentemente anche in buono stato. Purtroppo quell’area è di difficile controllo e con la Polizia municipale ridotta all’osso in paese non c’è molta speranza di beccare i colpevoli, anche perché la stazione non risulta dotata di impianto di videosorveglianza.

La speranza è che sia il controllo sociale a fare la differenza. Chi nota comportamenti anomali o assiste all’abbandono indiscriminato di rifiuti può segnalarlo alle autorità o in alternativa anche alla nostra testata.