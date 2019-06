Sorteggiato l’ordine di partenza dei carri. Nel pomeriggio la corsa dei buoi

Partiranno prima i Giovani, quindi i Giovanotti e infine, terzi, i Giuvnttiéll (Xhuventjelvet in lingua arbëreshë) i tre carri trainati dal buoi che oggi, lunedì dopo la Pentecoste, si sfidano in uno dei giorni più attesi dell’anno. Il sorteggio che a Portocannone decide l’ordine di partenza c’è stato questa mattina, mentre nel pomeriggio ci sarà la consueta benedizione di uomini e animali e poi i carri e i cavalieri raggiungeranno Vallone delle canne, che dista 3,5 chilometri dall’arco di Costantinopoli, nel Borgo, punto del traguardo.

Il percorso è stato messo in sicurezza con le reti metalliche e le balle di fieno a protezione, come imposto dalle norme del safe & security che tra l’altro vedono in azione numerosi steward e volontari della Protezione Civile. la corsa dei tre carri è prevista per le ore 16 e 30, ma l’orario di inizio potrebbe slittare. Una corsa secolare, una tradizione antca che si corre in onore della madonna di Costantinopoli.