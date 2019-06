Siti storici e musei aperti nella due giorni de ‘La Mediterranea’

In occasione della I edizione de “La Mediterranea” in programma sabato 29 e domenica 30 giugno in Viale Giulio Cesare a Larino, saranno aperti in via straordinaria al pubblico siti archeologici e musei della Città.

In particolare sarà aperto l’Anfiteatro Romano e il Parco Archeologico di Villa Zappone a partire dalle ore 9 alle ore 17 di sabato e domenica, con visite guidate dell’Associazione Me.mo Cantieri Culturali sabato alle 10,30 e alle 16 e domenica alle 10.30.

Ci saranno inoltre le aperture straordinarie del Museo Civico Frentano e del Museo intitolato ad Aldo Biscardi all’interno del Palazzo Ducale, a partire dalle ore 10 e fino alle ore 13 e dalle ore 17 alle 20 di sabato e domenica, con la guida dei volontari del progetto “Larino da Scoprire”.

Per tutte le informazioni contattare il numero 324/9517836 (anche WhatsApp).

Foto di Fidas, pagina facebook del Comune di Larino