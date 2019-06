Simone Ciarla: un argento e un bronzo al campione di pesi che ha battuto i “ragazzini”

Ha 36 anni e pesa più di 109 chili Simone Ciarla, il campione di pesistica che ha battuto dei “ragazzini” a Vercelli il 16 giugno. È partito dal piccolo borgo di Ripabottoni e ha conquistato un argento e un bronzo al Campionato Assoluto, sollevando ben 12° chili di colpo a strappo e 146 chili a slancio.

“È stata una bella soddisfazione, anche perché gareggiavo con ragazzi del 2000 e del 2001 e quindi ero il veterano della situazione” dice Simone (a sinistra nella foto). Un “vecchietto” che batte dei ragazzi così giovani non può che essere un vanto in più per la nostra regione.

“Quando vado lì mi scontro con gente che lo fa per mestiere e che si allena anche tre volte al giorno” aggiunge, mentre ci racconta che invece lui deve destreggiarsi tra allenamenti in palestra e turni in Fiat. La preparazione per questo tipo di gara dura circa quattro mesi senza soste; proprio per questo afferma che “ci vogliono passione e tanti sacrifici per andare avanti”.

Il suo prossimo obiettivo è quello di classificarsi tra i primi sei atleti della categoria 109+ kg alle selezioni di ottobre; solo in questo modo potrà poi partecipare ai Campionati Assoluti di novembre. “Approfitto per ringraziare A.S.D. Bruno, Crossfit 4215 di Termoli”.