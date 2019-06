Silvestri sceglie una Giunta giovane per Campomarino: la vice è una donna di 35 anni

Una donna vice sindaco in una Giunta a quattro molto giovane, in cui nessuno arriva a 50 anni, primo cittadino a parte. Questa la squadra scelta dal neo sindaco di Campomarino Pierdonato Silvestri per affrontare la vita amministrativa del centro adriatico dopo aver vinto nettamente con l’80 per cento delle preferenze la tornata elettorale dello scorso 26 maggio a capo della lista ‘Nuova Campomarino’.

A ricoprire l’incarico di vice sindaco sarà Rossella Panarese, 35 anni a giorni, alla quale va anche la delega alle Politiche Sociali. L’altra donna della Giunta Silvestri è Anna Pollace, 37 anni da compiere. A lei la delega ai Lavori pubblici.

Quindi i due uomini: Michele D’Egidio, anche lui 37 anni fra pochi giorni, sarà il responsabile del Turismo. Infine il più ‘esperto’ del gruppo, quell’Antonio Saburro, 49 anni, che dopo un recente passato in opposizione, sarà adesso l’assessore all’Urbanistica del Comune adriatico.

La comunicazione ufficiale della nomina delle deleghe è stata fatta ieri pomeriggio 11 giugno in occasione del primo consiglio comunale dell’era Silvestri.