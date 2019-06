Shopping online sicuro? È possibile!

La tendenza degli ultimi due anni è chiara: a noi italiano piace lo shopping online. Il 90% degli italiani ormai viaggia online e di questi una buona parte è diventata anche un e-shopper, ovvero una persona che acquista online o almeno prende informazioni su internet riguardo prodotti e recensioni (magari scegliendo il ritiro nel negozio fisico). Ci sono ancora timori e diffidenze rispetto alle attività online, soprattutto in seguito agli ultimi scandali riguardo al furto di dati personali e al tracciamento di tutte le nostre attività. In realtà fare acquisti online in totale sicurezza è possibile, basta solo seguire alcuni consigli!

Siti sicuri e app ufficiali

Per prima cosa acquistate solo da siti sicuri. Come fare a sapere se un sito è affidabile? Ci sono varie caratteristiche che rendono un portale di e-commerce sicuro: verificate che ci siano i contatti, un’assistenza clienti, regole chiare su resi e garanzie, un servizio di spedizioni chiaro con tariffe segnalate sul sito e possibilmente che sia stato recensito e commentato dagli altri utenti. Anche per le app vale lo stesso discorso: scaricate solo le app ufficiali dagli Store di Google o Apple.

Recensioni

Come dicevamo, le recensioni sono un punto fondamentale per capire da chi stiamo comprando e soprattutto cosa. Oltre alle review interne nelle piattaforme potete affidarvi anche a siti specializzati come TrustPilot oppure leggere commenti e impressioni su forum e social. Tutto ciò che può aiutarvi a raccogliere informazioni è ben accetto!

Reti e pagamenti sicuri

I portali di e-commerce si affidano ai circuiti internazionali e ai servizi come PayPal per i pagamenti online. Totalmente sicuri, sono gli unici pagamento che comprendono garanzie sui rimborsi.

Un accortezza che potete tenere per evitare il furto di dati mentre acquistate online è di utilizzare solo reti protette, dunque non affidatevi alle reti Wi-Fi pubbliche per il vostro shopping virtuale perché potrebbero essere facilmente soggette ad attacchi hacker. Se poi volete proteggervi ulteriormente, anche da casa, utilizzate una virtual private network. Che cos’è una VPN? Si tratta di una connessione ultra sicura che tiene alla larga possibili pericoli e attacchi informatici. In questo modo sarete liberi di navigare ed effettuare operazioni online in totale sicurezza.

Offerte e sconti

A proposito, sempre utilizzando una rete VPN, potete nascondere la vostra posizione geografica e accedere a siti ed offerte solitamente non visualizzabili in Italia. Per accedere ad ulteriori sconti e offerte esclusive iscrivetevi alle newsletter ufficiali dei siti e della aziende: molto spesso inviano buoni sconto e coupon personalizzati anche al di fuori dei tradizionali periodi di saldi! E naturalmente poi troviamo il Black Friday, il Cyber Monday e molte altre occasioni di risparmio che si sono diffuse velocemente anche nel nostro paese.