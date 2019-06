Scontro tra due auto, donna di 66 anni finisce in ospedale

E’ di due feriti il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina – 5 giugno – poco prima delle 11 nella zona di Monteverde di Bojano.

Per cause al vaglio delle forze dell’ordine, due auto si sono scontrate. Ad avere la peggio una donna di 66 anni, prontamente soccorsa dal personale sanitario del 118 giunto sul luogo dell’incidente con un’ambulanza. La signora è stata trasportata all’ospedale Cardarelli di Campobasso in codice giallo (media gravità). Lievi ferite invece per un’altra delle persone coinvolte nel sinistro.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Campobasso.