Scannette allert. A Campobasso è il giorno della sfilata dei Misteri, la festa più sentita e più importante dell’anno per il capoluogo, ma anche una delle più suggestive e coinvolgenti per tutto il Molise. E’ il giorno in cui il cuore della città batte ancora più forte, in quel connubio di tradizione, devozione e attaccamento ad una manifestazione che è un pezzo fondamentale della sua storia. Custodi di questa tradizione i fratelli Teberino, che ha rilevato il testimone lasciato dal padre Cosmo.

Ed è anche – inevitabilmente – il giorno del sindaco. Roberto Gravina, neo eletto per il Movimento 5 Stelle, fa gli onori di casa dopo essersi fatto impiastricciare il volto – come da protocollo folkloristico – dal Diavolo e dal suo nero unguento di pece. Per la prima volta è lui ad affacciarsi dal balcone di piazza Municipio davanti a una folla urlante e festosa, posto che spetta al primo cittadino della città insieme alle autorità religiose, militari e civili. Quest’anno con Gravina c’è il vicepremier Luigi Di Maio, salutato con il suo nome di battesimo gridato forte e accompagnato dagli applausi. Il ministro del Lavoro e capo politico dei grillini ha tenuto fede all’impegno preso in campagna elettorale. “Tornerò a Campobasso per il Corpus Domini con Roberto sindaco”. Oltre a lui è arrivata anche la ministra Trenta. Un imponente schieramento di forze presidia a una delle giornate più impegnative sotto il profilo della sicurezza.

Il museo di via Trento che ospita i tredici Ingegni realizzati dal maestro Paolo Saverio di Zinno è il punto di inizio di una giornata entusiasmante. Dopo la celebrazione eucaristica del vescovo Giancarlo Bregantini, i protagonisti della sfilata iniziano a prepararsi: i bambini che impersonano gli angeli con le ali e le coroncine di piccoli fiori bianchi, emozionati i piccoli, emozionati anche i genitori che seguono con gli occhi attenti gli organizzatori che fissano le imbracature.

Cerca di non far trapelare il ‘tumulto interiore’ la bella donzella, quest’anno impersonata da Daniela Ruzzi. E poi i diavoli (lo storico Italo Stivaletti e quest’anno anche il ritorno di Antonio Iorio) che si divertono a sporcare con il cerone nero il volto del nuovo sindaco Roberto Gravina, accompagnato dall’assessora alla Cultura Paola Felice. E poi gli oltre 200 portatori e le bande.

Un sole caldo accompagna la sfilata che viene aperta dal mistero di Sant’Isidoro. A seguire S. Crispino, S. Gennaro, Abramo, Maria Maddalena, S. Antonio Abate, l’Immacolata Concezione, S. Leonardo, S. Rocco, l’Assunta, S. Michele, S. Nicola, e il Santissimo Cuore di Gesù. Alle dieci in punto l’apertura del cancello.

La festa è iniziata con il migliore degli auspici quando il ‘Diavolo’ Italo ha ‘battezzato’ il primo cittadino Roberto Gravina che, con il viso tutto nero, ha riso all’intonazione del classico inno.

C’è un sole caldo ad accompagnare la sfilata, mitigato per fortuna da un leggero vento che offre un po’ di refrigerio ai figuranti ed a chi sta assistendo alla tradizionale sfilata. Le zone all’ombra sono le più gremite e quelle in cui c’è una maggiore concentrazione di persone che, con il naso all’insù ed i telefonini pronti a scattare foto e riprendere le scene in video, attendono con ansia l’arrivo dei Misteri.

Queste le strade interessate dal passaggio della sfilata: via Trento (altezza Museo dei Misteri ), via Milano ( tratto da incrocio via Trieste a incrocio via Monforte), via Torino, via Marconi (da incrocio via Torino a Largo S. Antonio Abate), via Sant’Antonio Abate, Largo San Leonardo, via Cannavina , via Ferrari, Piazza C. Battisti, via Mazzini (da Piazza

Battisti a incrocio Via Umberto) , via Umberto, piazza Cuoco, via Cavour, C.so Bucci, piazza D’Ovidio, piazza G. Pepe, C.so V. Emanuele, piazza della Vittoria, Via Scatolone, Viale Elena, via De Attellis, via Roma ( da incrocio via De Attellis a incrocio Via Trieste), via Milano (da incrocio via Trieste a incrocio Via Trento ), via Trieste.

Alle 13 la benedizione in piazza Municipio. Quest’anno sul balcone si affaccerà un ospite d’eccezione: il vice premier Luigi Di Maio, per la prima volta ad assistere alla sfilata. Il capo politico del Movimento 5 Stelle mantiene la promessa fatta in campagna elettorale: “Se Roberto (Gravina, ndr) vince le elezioni, torno a Campobasso per la sfilata dei Misteri”.

“Scannètt allèrt” e la festa più bella del Molise è pronta a cominciare.