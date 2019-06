Sbrocca lancia la sfida a Roberti: “Di cosa hai paura? Accetta il confronto”

Angelo Sbrocca lancia il guanto di sfida a Francesco Roberti dopo aver saputo che il suo avversario non intende più partecipare ai confronti in vista del ballottaggio.

“In questi giorni stiamo ricevendo diverse chiamate da parte delle redazioni giornalistiche molisane che da tempo avevano stabilito le date dei confronti tra i candidati al ballottaggio delle elezioni amministrative 2019. Tutte queste telefonate ci dicono che il candidato della coalizione di destra Francesco Roberti ha scelto di non confrontarsi e che quindi si procederà con interviste individuali – afferma il sindaco uscente -. Che paura ha Roberti? Come può una persona che teme il confronto potersi poi relazionare con i cittadini e con le tante difficoltà che il ruolo di sindaco prevede?”

Sbrocca si rivolge direttamente al rivale. “Caro Francesco, hai dimostrato sicurezza e determinazione nel dare, la notte stessa dello spoglio, la certezza della vostra vittoria al primo turno. Poi qualcosa è cambiato ma i tuoi sodali continuano a dire che avete la vittoria in pugno. Beh, allora di cosa avete paura?”.

L’esponente di centrosinistra ribadisce la volontà di confrontarsi con Roberti. “Questa cosa non si è mai vista. Cinque anni fa con il candidato sindaco Marone abbiamo avuti confronti costanti e garbati per tutto l’arco della campagna elettorale.

I nostri cittadini come possono scegliere se ognuno di noi fa un’intervista in cui, come in un monologo, ognuno enuncia i suoi propositi? Questo tipo di informazione è già nota ai cittadini. Quello di cui hanno bisogno adesso è comprendere le differenze tra noi per poi poter scegliere al meglio da chi desiderano essere guidati.

Francesco ripensaci, accetta il confronto. Io sono qui”.