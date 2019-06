Sanità, Regione e Unimol puntano all’eccellenza nella formazione specialistica

“La nostra mission deve essere quella di dare risposte adeguate ai bisogni sanitari dell’utenza, intercettando aspettative che orientino le relative azioni di miglioramento e ulteriori percorsi futuri sui quali impegnarsi in maniera proficua. Ecco perché occorrono preparazione e formazione specialistica, a partire dai livelli più alti della Sanità”.

Lo ha detto il presidente della Regione Molise, Donato Toma, intervenendo all’Unimol alla cerimonia di consegna degli attestati ai quaranta partecipanti, provenienti da diverse regioni d’Italia, al corso di alta formazione in materia di sanità pubblica e di gestione ed organizzazione sanitaria, che permetterà loro di iscriversi nell’elenco nazionale dei direttori generali di aziende sanitarie e ospedaliere.

Il corso è stato reso possibile grazie al partenariato formato da Regione Molise, Università degli Studi del Molise e Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.

Il corso, giunto al secondo anno, si colloca, come ha evidenziato Toma, “fra le eccellenze del panorama nazionale e pone i suoi partner nella condizione di affermare, con orgoglio e soddisfazione, che anche da noi è possibile puntare sulla qualità e sulla attrattività: una dimostrazione univoca di come il Molise esista e possa competere con altre regioni d’Italia, quando le cose si fanno perbene”.

Da parte sua, il rettore Brunese ha tenuto a sottolineare il grande successo che ha fatto registrare il corso.

“Come tutte le cose che funzionano – ha rimarcato il numero uno dell’Ateneo – siamo già pronti per ripartire. Sono molto contento dei risultati raggiunti. Si tratta di un primo passo di un percorso che possiamo fare insieme alla Regione Molise, un percorso il più possibile condiviso. Nell’ambito dell’alta formazione, ci sono tante iniziative strategiche, alle quali stiamo pensando e che porremo in essere, che possano giovare a chi risiede in Molise, ma anche a colleghi che vengono da altre regioni”.

“L’obiettivo – ha concluso Brunese – è far accrescere ulteriormente l’elevato livello della capacità formativa dell’Università e metterlo a disposizione dei quadri dirigenziali”.

A margine della cerimonia, il presidente Toma e il rettore Brunese hanno proceduto alla firma di un Protocollo d’intesa tra Regione Molise e Unimol per la progettazione, organizzazione e realizzazione di un Corso di formazione manageriale per lo svolgimento di incarichi relativi alle funzioni di Direzione nelle Strutture complesse.

Il corso si propone di sviluppare la capacità di innovazione organizzativa e professionale dei partecipanti (medici, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi), proponendo loro metodologie atte a comprendere le Aziende sanitarie in cui operano. Il percorso formativo si prefigge il raggiungimento di specifici obiettivi conoscitivi e di apprendimento prioritariamente alle aree di organizzazione e gestione dei Servizi sanitari, agli indicatori di qualità dei servizi nella sanità pubblica, alla gestione delle risorse umane, ai criteri di finanziamento e agli elementi di bilancio e controllo, tutte capacità e competenze utili a gestire e risolvere problemi organizzativi, economici, giuridici e gestionali.

Hanno diritto di precedenza di iscrizione al corso i dirigenti sanitari in servizio presso le strutture sanitarie della Regione Molise.