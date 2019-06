San Timoteo diventa un fumetto: domenica la presentazione all’Oddo con Pippo Franco

San Timoteo, compatrono di Termoli a cui la città è particolarmente affezionata, diventa un fumetto: la sua vita, fusa assieme alla storia termolese del figlio prediletto e discepolo dell’apostolo Paolo, sarà traslata in vignetta.

Edito da Francesco Di Vitto, scritto da Benito Giorgetta e disegnato dal noto fumettista Domenico Di Vitto, l’opera, che contiene una ricognizione storica e la prefazione del Vescovo De Luca, è destinata in modo prioritario, ma non esclusivo, alla fascia scolare e giovanile con l’intento che la presenza del corpo di San Timoteo in Termoli sia conosciuta a trasmessa alle nuove generazioni che ne continuino la devozione e la diffusione.

La presentazione è prevista per domenica 30 giugno alle ore 17 presso in cinema Oddo di via Gabriele Pepe 14 a Termoli. Il programma vede la partecipazione dei Cavalieri di San Timoteo nella cornice del cinema parrocchiale recante il nome del vescovo Oddo Bernacchia, che nel 1945 ebbe la sorpresa di trovare, nella cripta della cattedrale cittadina, il corpo del grande santo biblico.

Interverranno il parroco, autore e sceneggiatore del testo fumettistico don Benito Giorgetta che introdurrà e modererà l’incontro, il disegnatore Domenico Di Vitto che racconterà la sua cinquantennale dedizione a questa speciale arte di scrivere col fumetto, Pippo Franco, famoso ed apprezzato attore che fornirà una testimonianza del suo incontro con la fede e la sua attuale vita cristiana ed ecclesiale ed il Vescovo Gianfranco De Luca che concluderà l’incontro con alcune riflessioni. A seguire ci sarà la Santa Messa delle 19. Nella circostanza sarà possibile, per chi lo vorrà, acquistare il testo.