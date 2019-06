COMMENTI - FOTO - VIDEO

Roberto Gravina nuovo sindaco di Campobasso col 70% dei voti: il candidato del 5 Stelle doppia l’avversaria

Alle urne il 54,4% dei campobassani che scelgono Roberto Gravina alla guida dell'amministrazione di palazzo San Giorgio. Il neo primo cittadino del Movimento 5 Stelle surclassa l'avversaria Maria Domenica D'Alessandro conquistando quasi il 70% dei voti. Risultato subito netto: intorno a mezzanotte e mezza è festa in via Nobile (sede elettorale dei pentastellati) per il successo dell'avvocato 42enne.