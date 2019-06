Quali sono i migliori corsi di trading online e perché bisogna conoscerli

Il trading è un argomento molto dibattuto, infatti ogni anno attira sempre più persone interessate a questo tipo di lavoro, nella speranza di poter appropriarsi una fetta di mercato economico finanziario. Chi vuole entrare in questo settore, e di conseguenza diventare trader, si pone la domanda su come fare per diventare trader finanziario. La risposta è molto semplice, basta seguire qualche corso online e poi iniziare a guadagnare.

Bisogna però prestare molta attenzione perché è facile inciampare in qualche imbroglio. La cosa vantaggiosa è che per iniziare a fare trading, non è obbligatoria alcuna laurea in economia, i corsi sono online e quindi non bisogna uscire dalla propria abitazione, ci sono degli ottimi corsi gratuiti che uniscono teoria e pratica.

Di solito non è necessario spendere anche mille euro per un ottimo corso di trading: corsi anche a pagamento molte volte impartiscono solo conoscenze nozionistiche, a discapito dell’aspirante Trader. Infatti, ci sono molti broker online che mettono a disposizione dei servizi gratuiti, questo vale soprattutto per coloro che aprono un conto corrente legato a quel broker. Per scegliere i migliori corsi, e di conseguenza il broker ideale, bisogna tener presente che non ci debbano essere spese a carico del corsista, mettano le informazioni più importanti al primo posto, che siano organizzati da persone qualificate e che devono permettere di mettere in pratica ciò che si è imparato.

Detto questo, possiamo parlare dei corsi per imparare il trading online.

I tre migliori corsi di formazioni per diventare Trader

I corsi più importanti sono forniti da i broker più influenti, da quelli che potremmo definire i “leader” del settore. Questi offrono delle copie gratuite dei loro corsi, a chi è cliente non, disponibili tranquillamente sui loro siti e con la possibilità di poterle scaricare, per poi seguire il corso anche offline. Ecco di seguito i tre migliori broker online su cui puoi fare affidamento:

24Option:rappresenta da anni uno dei pilastri fondamentali del trading online. E’ una delle piattaforme più famose, apprezzate ed intuitive. Questa piattaforma fornisce un corso gratuito, in formato e-book, che è possibile scaricare liberamente. Il corso spiega nei dettagli come guadagnare facendo trading online, partendo dalla base fino ad arrivare ai concetti più complessi, evitando inutili tecnicismi. Inoltre, fra le cose importanti da sapere, organizza dei webinar online dove vengono illustrate le tecniche di Trading online.

Fra i vari vantaggi che offre questa piattaforma, vediamo che a tutti i nuovi iscritti vengono affiancati da broker professionisti, che hanno il compito di guidare l’aspirante trader nelle loro azioni finanziarie. Inoltre, appena si intraprende l’attività con questa piattaforma, si ha a disposizione una versione demo che ti permette di allenarti, senza spendere soldi reali, nel trading online. La cosa migliore di questa versione è che è identica a quella ufficiale, quindi non si dovrà imparare ad utilizzare piattaforme diverse.

Trade.com: Famosa per essere un pezzo di storia in questo settore tende a pianificare dei corsi, a favore di tutti i suoi utenti, che illustrano in modo molto concreto, come trarre dei guadagni dai mercati finanziari. La cadenza dei corsi è settimanale, inoltre il broker organizza dei corsi ciclicamente dei corsi live.

IQ Option: dobbiamo annoverare anche questo fra le migliori piattaforme di trading. Infatti, come molti sanno, IQ Option offre il miglior materiale didattico per novizi. L’interfaccia di questa piattaforma è una delle più semplici che ci sono in circolazione.

Immediatezza e semplicità sono il motto di IQ Option ormai da sempre, e il successo che continua a riscuotere ottima formazione e assistenza dedicata presso i trader principianti è pari solo ai guadagni che permette di ricavare: sono disponibili gratuitamente.