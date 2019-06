Progetto Erasmus+, arrivano le delegazioni da Macedonia, Polonia, Portogallo e Turchia

Sono arrivate nella serata di oggi, lunedì 3 giugno, le delegazioni dei partecipanti al progetto “Step Up with Google Tools and Mobile Apps” nell’ambito del programma Erasmus +, che vede protagonista per la prima volta il Liceo Scientifico “R. Capriglione” di Santa Croce di Magliano.

Alunni e docenti provenienti da Macedonia, Polonia, Portogallo e Turchia saranno impegnati insieme agli studenti delle classi seconde e terze del Liceo Scientifico in una settimana densa di attività: laboratori, visite guidate e work-shop.

La cerimonia di apertura avrà luogo domani mattina 4 giugno alle 10 nell’Auditorium “Baranelli”, all’ex Convento Santa Maria delle Grazie di Bonefro, con la presenza della Dirigente scolastica, la professoressa Giovanna Fantetti, e delle autorità locali.

La giornata proseguirà a Bonefro con la visita del Museo Etnografico e del Museo della Fotografia di Tony Vaccaro. Nel pomeriggio gli studenti saranno presenti a San Giuliano di Puglia e si recheranno al Museo Mete e al Parco della Memoria.

In serata l’associazione “Atena” organizzerà un concerto di benvenuto.