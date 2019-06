Processioni del Corpus Domini, l’elenco delle strade chiuse al traffico

In occasione delle celebrazioni eucaristiche del Corpus Domini 2019, oggi pomeriggio si svolgerà la prima processione organizzata dalla Diocesi di Campobasso.

Dunque, dalle ore 19.30 saranno chiuse temporaneamente al traffico il piazzale della chiesa di S.Antonio Abate, via Sant’Antonio Abate, vico S. Maria della Croce, via Marconi (da incrocio via Roma a Piazza Pepe), via Orefici, via Petitti, via Garibaldi ( tratto da incrocio S.Antonio dei Lazzari a P.le Palatucci ), via Tiberio (tratto da incrocio via Romano a incrocio via San Lorenzo). Al termine della processione la strade saranno riaperte.

Domenica 23 giugno, inoltre, dalle ore 18 fino al termine del passaggio della processione, è prevista la chiusura temporanea di: via Tiberio (tratto da incrocio Via Romano a incrocio via San Lorenzo), via Garibaldi ( tratto da incrocio S.Antonio dei Lazzari a piazzale Palatucci ), via Cardarelli, via Mazzini (Banca d’Italia ), piazza Pepe, C.so V.Emanuele ( tratto da Via Palombo a Via Pietrunto).