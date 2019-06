Li abbiamo sentiti parlare in lungo e in largo, li abbiamo visti in tv. Abbiamo letto le loro dichiarazioni sui giornali. Ma quanto conoscono la città i due aspiranti primi cittadini Maria Domenica D’Alessandro e Roberto Gravina? Quali le loro idee politiche? Ma Primonumero non si è fermato qui e ha ‘inchiodato’ i due candidati sindaci sulle previsioni di vittoria, gusti e abitudini personali.

Siete curiosi si conoscere il loro film preferito? E quale parolaccia pronunciano più di frequente? Visto che, in politica, conta anche l’uomo – o, come in questo caso, la donna – ecco l’intervista doppia che pubblichiamo a quattro giorni dal turno di ballottaggio di domenica 9 giugno, sfida decisiva per la conquista della poltrona più alta di palazzo San Giorgio.