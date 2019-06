Presenze record e caldo torrido: raffica di soccorsi alla festa del Corpus Domini

Giornata impegnativa per i soccorsi sanitari che durante una mattinata di grande calca a Campobasso, con migliaia e migliaia di persone per ammirare la suggestiva sfilata dei Misteri . Sono stati numerosi i casi di richiesta d’aiuto a operatori del 118 e volontari per bruschi cali di pressione, rischio svenimenti, caldo eccessivo che ha mandato in tilt la resistenza soprattutto di alcuni anziani. Molti sono stati soccorsi sul posto, mentre gli episodi più seri sono arrivati al Cardarelli e sono attualmente al vaglio del Pronto Soccorso.

Sempre a Campobasso, al terminal bus, un ragazzo è finito con lo scooter contro un’auto ed è sstato trasferito in ospedale. Non dovrebbe essere in pericolo.