Premio di maggioranza, la Prefettura faccia chiarezza (prima del 9 giugno)

Chi è l’arbitro delle elezioni? Ovvero chi è il titolare della regolarità dell’esito elettorale? La risposta è semplice: l’ufficio elettorale di governo della prefettura di Campobasso. A questo organismo riteniamo spetti un compito molto delicato nelle prossime ore. Quello di mettere nelle condizioni gli elettori di Termoli di sapere se il 9 giugno votando Angelo Sbrocca gli consentiranno di godere o meno del premio di maggioranza previsto dalla legge elettorale.

I due candidati sindaci prescelti per andare al ballottaggio dall’elettorato, Roberti e Sbrocca, sul punto infatti affermano due cose diametralmente opposte con effetti politici totalmente divergenti. Roberti afferma che il premio di maggioranza non ci sarà perché le sue liste al primo turno hanno superato la maggioranza dei voti validi e quindi il consiglio comunale ha già una sua maggioranza non alterabile dal voto di ballottaggio. Sbrocca al contrario afferma che nonostante questa circostanza il premio di maggioranza può essere assegnato, perché nei voti validi vanno conteggiati anche quelli al candidato sindaco di centrodestra, che non ha però superato il 50%.

Interpretazione giuridiche entrambe suffragate da sentenze del Consiglio di Stato che ha già giudicato su casi analoghi e in particolare sull’interpretazione del comma 10 dell’art. 73 del Testo unico enti locali. Comma che testualmente dice: “Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi.”

Sbrocca potrebbe fare riferimento a una sentenza del 2010 (Consiglio di Stato – V Sezione n. 3021 del 14 maggio 2010), Roberti potrebbe d’altro canto citare una sentenza più recente del 2018 (Consiglio di Stato – III Sezione n. 1067 del 19 febbraio 2018). La eventuale vittoria di Sbrocca al ballottaggio dunque potrebbe avere un esito differente rispetto all’orientamento che l’ufficio elettorale di governo della prefettura di Campobasso deciderà di applicare. Scegliendo di seguire l’interpretazione più recente Sbrocca anche vincendo il ballottaggio si troverebbe senza maggioranza, la cosiddetta “Anatra zoppa” (a meno di un sostegno successivo da parte di consiglieri eletti in liste a lui avverse). In caso di una interpretazione giuridica più retriva Sbrocca si vedrebbe assegnato il premio di maggioranza. In questo caso certamente l’esito elettorale sarebbe immediatamente contestato per via giudiziaria da Roberti e dai candidati di centrodestra esclusi dal consiglio a causa del premio assegnato a Sbrocca e da loro ritenuto illegittimo.

Questo il quadro di incertezza emerso dal voto del 26 maggio. Gli organi competenti devono assumere la responsabilità istituzionale di offrire elementi di certezza per consentire un voto realmente consapevole ai cittadini. Sarebbe dunque opportuno che l’ufficio elettorale della prefettura di Campobasso dia una previsione preventiva di quale sarà il proprio orientamento e di come sarà composto il consiglio comunale in caso di vittoria di uno o dell’altro contendente al ballottaggio del 9 giugno. Il silenzio sarebbe in grave vulnus al corretto svolgimento del diritto di voto informato degli elettori.